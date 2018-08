Feyenoord en RTV Rijnmond verlengen contract met drie jaar

RTV Rijnmond en Feyenoord hebben het contract voor de radio-uitzendrechten met drie seizoenen verlengd. RTV Rijnmond blijft daarmee het enige medium waar je alle uit- en thuiswedstrijden van de Rotterdamse club van de eerste tot de laatste minuut kunt beluisteren.

RTV Rijnmond-hoofdredacteur Ib Haarsma en Feyenoord-directeur Jan de Jong ondertekenden zondag 19 augustus, voorafgaand aan het duel met Excelsior, de nieuwe verbintenis.

Op alle kanalen

Naast het verslag op de radio zal RTV Rijnmond Feyenoord ook via haar andere kanalen intensief blijven volgen. Via onze website www.rijnmond.nl, de vernieuwde Rijnmond-app en social media als Facebook en Twitter is er 24 uur per dag, zeven dagen in de week actuele berichtgeving over de club die dit jaar haar 110-jarig bestaan viert.

Uiteraard is er op TV Rijnmond ook genoeg over Feyenoord te zien middels de voetbaltalkshow FC Rijnmond en reportages in het tv-nieuws.

Ruim 30 jaar

RTV Rijnmond is al meer dan 30 jaar de zender die het regionale betaald voetbal op de voet volgt. Chauvinistisch en kritisch. Naast de live radioverslagen van de duels van Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht en het laatste nieuws rond deze clubs zijn we er ook bij de belangrijke gebeurtenissen buiten het veld.Zo wisten in april 2016 en mei 2017 miljoenen mensen de diverse kanalen van RTV Rijnmond te vinden tijdens liveregistraties van de beker- en kampioens-huldiging van Feyenoord op de Coolsingel. Ook de bekerwinst van dit jaar en de viering er van in de Kuip was een bereikcijfer-hit.

Stem dus af op RTV Rijnmond en mis helemaal niets van de wedstrijden van Feyenoord én blijf op de hoogte van al het Feyenoord-nieuws!