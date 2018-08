Deel dit artikel:











Een pizza als oppepper voor vermoeide Elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden Foto: ANP

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft in Bolsward in het water een pizza verorberd. De Elfstedenzwemmer had enorme trek. En dus deed zijn begeleidingsteam op Facebook een oproep voor een Italiaanse snack met ham, kaas en champignons.

Aan de wensen van de 37-jarige zwemmer werd direct gehoor gegeven. Van der Weijden startte gistermorgen vroeg in Leeuwarden en hoopt daar maandagavond ook te finishen. Hij wil met zijn monstertocht zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. De voormalig Olympisch kampioen leed zelf ooit aan leukemie. Spierpijn

De De eerste nacht van zijn Elfstedenzwemtocht verliep moeizaam . Van der Weijden, die een tijdlang in Dordrecht woonde, had last van spierpijn en een mentale dip. Tussen Hindeloopen en Wormer lastte hij een pauze in van bijna drie uur. Dat was een stuk langer dan gepland. De sportman deed de ogen even dicht op een speciaal waterbed. Daarna dook hij het water weer in. Volgens zijn arts is er geen medische noodzaak om de tocht voortijdig af te breken. Het is niet de eerste keer dat Van der Weijden in actie komt voor de strijd tegen kanker. Vorig jaar zwom hij onder meer van Amsterdam naar Rotterdam voor de Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis.