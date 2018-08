Knuffels in de Kuip: 'Een vriend om mee te knuffelen, als je pijn hebt'

Bij het Feyenoordstadion zijn zondagmiddag veel pluchen beesten en poppen aangekomen. De knuffels zijn bedoeld om patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis een hart onder de riem te steken.

Voorafgaand aan de derby Feyenoord-Excelsior gooiden Feyenoordsupporters knuffels op het veld. In de twintigste minuut gooide ook supporters vanuit het uitvak knuffels in de vakken van patiëntjes uit het Sophia Kinderziekenhuis.

Vriend om mee te knuffelen"

Feyenoordsupporters willen graag meedoen aan de knuffelactie, het beperkt zich niet tot de uit-supporters, maar iedereen kan zijn knuffel meenemen", zegt algemeen directeur Jan de Jong. "Ik vind dat een geweldige actie. Het symboliseert dat Feyenoordsupporters voor elk kind in het ziekenhuis een gevoel hebben."

"We hadden een hele mand met knuffels en we wisten dat er een knuffel mee moest", zegt een jongetje dat een Ernie-knuffel van huis heeft meegenomen. Hij snapt heel goed waarom deze actie is bedacht. "Gewoon een vriend om mee te knuffelen, als je pijn hebt."

"Een klein lichtpuntje is denk ik wel mooi voor die kinderen", zegt een andere supporter.

Om hygiënische redenen komen de knuffels niet terecht in het kinderziekenhuis. "Voor mij is het veel meer de symboliek, dat je denkt aan je medemens", legt Jan de Jong uit.