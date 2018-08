Sofyan Amrabat in actie tijdens de Europa League-wedstrijd tegen AS Trencin. Foto: ANP

Sofyan Amrabat wil weg bij Feyenoord. Hij heeft een transferverzoek ingediend bij Feyenoord. De middenvelder zit zondag tegen Excelsior dan ook niet bij de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst.

De Marrokaans international kan bij Feyenoord niet rekenen op een vaste basisplaats en wil daarom vertrekken. Giovanni van Bronckhorst gaf in aanloop naar de wedstrijd tegen Excelsior tegenover FOX Sports aan dat Amrabat weg wil. "Of er voor Sofyan nog een toekomst is bij Feyenoord ligt aan hemzelf. Ik weet wat hij wil en daarom kies ik voor andere mensen.

Hij heeft aangegeven dat hij het liefst weg wilt bij Feyenoord, daarom maak ik nu andere keuzes. Hierdoor houd ik geen rekening meer met hem in de plannen."