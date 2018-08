Matig Feyenoord wint Rotterdamse derby van Excelsior

Feyenoord heeft zondagmiddag de stadsderby tegen Excelsior met 3-0 gewonnen. De Rotterdammers overtuigden niet, maar pakten wel de eerste punten van het seizoen. Robin van Persie, Jeremiah St. Juste en Jan-Arie van der Heijden maakten de doelpunten.

Feyenoord begon de wedstrijd aardig. De eerste hoekschop leverde via rechtsback Bart Nieuwkoop meteen gevaar op. Hij haalde uit, maar zag zijn schot smoren in de verdediging van Excelsior.

Maar in de zevende minuut kregen de Kralingers een veel grotere kans. Na balverlies van Sam Larsson kon Ali Messaoud zo door de verdediging van Feyenoord lopen. De jonge doelman van Feyenoord, Justin Bijlow, stond echter goed opgesteld en kon goed redding brengen.

Een paar minuten later was het weer Excelsior dat een speldenprikje uitdeelde. De nieuwe IJslandse spits Elías Már Ómarsson draaide goed weg en schoot op Bijlow, die de bal klemvast had.

Van Persie scoort

Feyenoord kon daar wel een goede kans tegenover zetten. Berghuis zette aan de rechterkant goed door en gaf de bal op de inkomende Sam Larsson. De Zweed kreeg de bal echter niet tussen de palen. Een minuut later was alles anders. Jordy Clasie opende naar de linkerkant op diezelfde Larsson, die de bal snel meegaf op Van Persie, die de bal zorgvuldig langs Sonny Stevens schoof.

Na een half uur voetbal kreeg de matig spelende Sam Larsson de kans om zijn ploeg op 2-0 te zetten. Maar de aanvaller wachtte te lang met uithalen en werd vervolgens goed van de bal gezet. Daardoor zochten beide ploegen de kleedkamer op met een 1-0 ruststand.

Dode spelsituaties

Feyenoord werd in de tweede helft vooral gevaarlijk uit dode spelsituaties. Een vrije trap van Steven Berghuis werd bijvoorbeeld naast gekopt door Jan-Arie van der Heijden, Bart Nieuwkoop kopte uit een hoekschop op het dak van het doel en Sven van Beek schoot uit een corner gehaast over.

De ingevallen en debuterende Yassin Ayoub was wel meteen belangrijk voor zijn ploeg. Hij gaf de bal, na een actie van El Hankouri, op verdediger Jeremiah St. Juste, die hard binnenschoot.

Na de 2-0 volgde een periode met veel kansen. Zo schoot Yassin Ayoub naast, raakte Van Persie van heel dichtbij de lat én schoot de ingevallen Denis Mahmudov uit het niks op de paal.

Het slotakkoord was voor Jan-Arie van der Heijden. De verdediger, die ook wel liefkozend 'Jan-Scharie' wordt genoemd in De Kuip, kreeg de bal vlak voor tijd van Van Persie in het strafschopgebied. Omdat hij met zijn rug naar het doel stond, besloot de oud-speler van Vitesse de bal in het doel te hakken. Met succes: hij bepaalde de eindstand op 3-0.

Scoreverloop

17' 1-0 Robin van Persie78' 2-0 Jeremiah St. Juste89' 3-0 Jan-Arie van der Heijden

Opstelling Feyenoord

Bijlow; Nieuwkoop (St. Juste 65'), Van Beek, Van der Heijden, Malacia; Vilhena, Clasie (Ayoub 70'), Toornstra; Berghuis, Van Persie, Larsson (El Hankouri 59'

Opstelling Excelsior

Stevens, Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Schouten, Messaoud, Koolwijk; Anderson (Fermina 86'), Omarsson (Caenepeel 76'), Hadouir (27')