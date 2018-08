Deel dit artikel:











Politie rukt uit voor melding van schoten in het Schiebroeksepark schiebro

In het Schiebroeksepark liepen zondagmiddag even veel agenten in kogelwerende vesten rond. Iemand had schoten gehoord in het park.

De politie rukte daarom snel uit, maar aangekomen konden agenten geen hulzen of andere sporen van een schietpartij vinden. Ook andere bezoekers hadden niets verdachts gezien of gehoord. Er wordt nog wel even verder gezocht, zegt een woordvoerder van de politie. Aan het einde van de middag zijn twee verdachten opgepakt die voldeden aan het signalement, maar de politie vermoedt dat er niet geschoten is.