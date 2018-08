Vrachtwagenchauffeurs vier uur vast op terrein van ECT Delta door staking

Werknemers van de ECT Delta-terminal hebben zondagmiddag bijna vier uur onaangekondigd het werk neergelegd. Zo'n 25 vrachtwagenchauffeurs waren wel het terrein opgereden, maar werden vanaf 15:15 uur niet meer geholpen met het opladen van containers. Ook het hek was gesloten.

"Iedereen die nu komt wordt weggestuurd, er zijn ook veel internationale chauffeurs", zegt een vrachtwagenchauffeur die vaststaat op het terrein. "Ik kwam om half drie binnen en heb alle gegevens ingevuld bij de poort. Om kwart over drie was er een ploegenwissel", vertelt een andere chauffeur die nog wacht tot er een container op zijn vrachtwagen wordt gezet. "Ik word morgenochtend wel gewoon in Duitsland verwacht met container."

Werknemers zouden ontevreden zijn met onder andere de werkdruk en regelingen rond interne opleidingen. Ze wilden daarover in gesprek met de directie. Volgens een woordvoerder is er nu een overleg. "Er waren wat vragen over werkprocedures", zegt hij. Hij verwacht dat werknemers na de uitleg gewoon weer aan de slag gaan.

Rond 19:00 uur meldden verschillende chauffeurs dat het werk weer werd opgepakt.