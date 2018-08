Recordaantal bezoekers naar Vestingdagen Hellevoetsluis

Deel dit artikel:











De Vestingdagen in Hellevoetsluis zijn afgesloten met een recordaantal bezoekers. Volgens de organisatie bezochten ruim 130 duizend mensen dit weekend de activiteiten in Hellevoetsluis. Dat zijn er 10 duizend meer dan in eerdere jaren.

Op het jaarlijkse evenement zijn onder meer allerlei stoommachines en andere oude voertuigen te zien. Er is ook een braderie. Het hogere aantal bezoekers komt volgens de organisatie door de inzet van pendelbussen. Daardoor konden meer mensen de vesting bereiken. Lees ook: Vestingdagen in Hellevoetsluis in volle gang