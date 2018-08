Deel dit artikel:











Politie vindt vermist meisje (13) uit Pernis terug Politie zoekt naar dertienjarige Caroline uit Pernis

Verschillende teams van de politie zijn zondag op zoek gegaan naar de vermiste Caroline (13) uit Pernis. Rond 19:00 uur meldde de politie dat het meisje in goede gezondheid was gevonden. Ze zat in een bushokje bij metrostation Slinge.

Zondagmiddag zocht onder meer de Zeehavenpolitie mee in de Oude Maas. Een woordvoerder laat weten dat er geen aanwijzing is dat het meisje in het water terecht zou zijn gekomen maar dat het uit voorzorg is vanwege de conditie van het meisje. Ze heeft een verstandelijke beperking.