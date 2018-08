'Gio' over Feyenoord-Excelsior (3-0): 'Nog lang niet waar we moeten zijn'

Feyenoord heeft zondag een reeks van slechte wedstrijden doorbroken door de stadsderby tegen Excelsior te winnen. De Rotterdammers zegevierden met 3-0. Trainer Giovanni van Bronckhorst is blij dat Feyenoord zich enigszins heeft kunnen herstellen.

De druk neemt voor de trainer wat af. "Een beetje, maar ik denk dat we nog lang niet zijn waar we moeten zijn. Maar dat de overwinning helpt wel. Als je in twee weken uit Europa ligt en het seizoen begint met een verlies, dan is de enige manier om daaruit te komen: door vandaag winnen. Dat heeft kracht gekost en energie. Maar ik ben uiteindelijk wel heel blij met de punten."

Amrabat

Vandaag bracht Van Bronckhorst naar buiten dat Sofyan Amrabat wil vertrekken. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat spelers een goed gevoel hebben bij hun club. Dat is de basis voor een speler. Alleen Sofyan heeft dat gevoel niet. Hij heeft dat ook geuit naar mij en Martin (van Geel, red.): hij wil deze transferwindow het liefst nog naar een andere club.

Dan kies ik liever voor spelers die ervoor willen gaan, zoals Tapia, die eigenlijk niet kon spelen vandaag. Maar wel aan mij aangaf dat hij bij de groep wilde zijn, in de kleedkamer en op de bank. Dan denk je aan het team en aan het grotere doel wat je hebt als club."

Bekijk hierboven heel het gesprek van Sinclair Bischop met Van Bronckhorst tijdens de persconferentie.