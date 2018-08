Picknickverbod op de Dag van Romantische Muziek stuit op verzet

De trouwe bezoekers van de Dag van de Romantische muziek hebben weinig begrip voor het verbod op picknicken op het festivalterrein in Het Park. De organisatie heeft deze drastische maatregel getroffen om het klassieke muziekevenement in het park bij de Euromast betaalbaar te houden. De liefhebbers die zich traditioneel uitdossen in chique kleding en een picknickmand meenemen, voelen zich buitengesloten.

Ze kunnen nog wel een eigen hapje en drankje nuttigen, maar dat moet op een apart picknickveld waar geen muziekoptredens zijn. "Ik kom hier al sinds het begin zo'n dertig jaar geleden en dit is wel een domper", zegt Tom Lamboo met vlinderdas-strik om en een hoed van stro op. Samen met zijn geliefde Marianne is hij bij de ingang tegengehouden, ze moesten omlopen naar het picknickveld. In de tas zitten toastjes en een fles Prosecco.

Foodtrucks

Het is de 32ste keer van de Dag van de Romantische muziek en dit keer is het anders dan anders. Op het festivalterrein staan commerciële barretjes en foodtrucks. Door mensen geld uit te laten geven aan eten en drinken, wil de organisatie de klassieke muziekoptredens gratis houden voor het publiek.

"Wij begrijpen wel dat maatregelen nodig zijn om het hoofd boven water te houden maar, met een picknickverbod haal je de charme van het festival weg. En wij zijn juist de trouwe bezoekers die het evenement glans geven", reageert Tom Lamboo. Ze doneren al jaren de vrijwillige twee euro die de organisatie aan bezoekers vraagt.

Gratis houden

De organisatie vindt het picknickverbod zelf ook een drastische en vervelende maatregel, maar ziet zich ertoe gedwongen. "Als alle bezoekers twee euro zouden doneren, zou het nog niet voldoende zijn. Dan moeten we een entree vragen van tien of vijftien euro", zegt Fiona de Jong van de organisatie van de Dag van de Romantische muziek. "En wij willen juist dat de muziek gratis blijft, het draait in de eerste plaats om klassieke muziek bij de Dag van de Romantische muziek."

Toch zijn de trouwe bezoekers die zich jaar na jaar feestelijk uitdossen voor dit evenement onverbiddelijk. "Ik heb me vandaag in het zwart gekleed en dit is mogelijk de laatste keer dat ik de Dag van de Romantische muziek bezoek. Ik vind het zo echt een flop, ik ben in de rouw", zegt Ayla van den Hatert.