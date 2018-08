Deel dit artikel:











Visser vindt handgranaat in water historisch Delfshaven

Een magneetvisser heeft zondag in Rotterdam-Delfshaven een handgranaat opgevist. Hij had zijn magneethengel uitgegooid in de Achterhaven van historische Delfshaven.

De vangst moest worden beoordeeld door een explosievenexpert en die waarschuwde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. De handgranaat is zondagmiddag op een veilige plek tot ontploffing gebracht door de EOD. Magneetvissers gooien een hele sterke magneet aan een touw in het water, op zoek naar metalen voorwerpen op de bodem van het water. Hoewel er meestal schroot wordt gevangen, komen er ook wel eens bijzondere voorwerpen naar boven.