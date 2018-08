Twee gewonden bij steekpartij in Rotterdam-Zuid

De politie doet onderzoek naar een steekpartij in de nacht van zondag op maandag op de Putsebocht in Rotterdam-Zuid nacht. Er vielen twee slachtoffers.

De steekpartij gebeurde rond 04:00 uur. Er ging een ruzie aan vooraf. Daarbij zijn eerst klappen gevallen. Daarna zou een van de twee een steekwapen hebben getrokken.

Een van de twee mannen heeft een steekwond in zijn been. Beide mannen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er ook aanhoudingen zijn verricht.