Deel dit artikel:











Botlekbrug twee weken dicht voor fietsers, voetgangers en ook auto's krijgen last Omloopwiel

De Botlekbrug is vanaf maandagochtend 06:00 uur afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers. Er is ook hinder voor de scheepvaart en in mindere mate voor autoverkeer. De afsluiting duurt twee weken.

Aan de Botlekzijde van de brug vervangt Rijkswaterstaat 32 omloopwielen. In totaal worden alle 64 wielen vervangen waarlangs het brugdek omhoog en omlaag wordt gehesen .Dit voorjaar zijn al de omloopwielen van het hefdeel aan de Perniszijde vervangen. De Botlekbrug wordt sinds zijn opening geteisterd door storingen. De lagers van de omloopwielen van de Botlekbrug hadden tientallen jaren moeten meegaan, maar door een constructiefout zijn ze drie jaar na de opening van de brug al versleten. Ze zijn vervangen door een zwaardere lager. Maar daardoor passen de oude omloopwielen niet meer en moeten ze worden vervangen. Afsluiting

De afsluiting van de Botlekbrug over de Oude Maas in het Rotterdamse havengebied geldt voor fietsers, bromfietsers en voetgangers en duurt tot zaterdag 2 september 02:00 uur. De brug gaat ook niet open voor schepen. De afsluiting van de Botlekbrug over de Oude Maas in het Rotterdamse havengebied geldt voor fietsers, bromfietsers en voetgangers en duurt tot zaterdag 2 september 02:00 uur. De brug gaat ook niet open voor schepen. Langzaam verkeer moet gebruik maken van de Spijkenisserbrug en de Hartelbrug. Voor auto's is de Botlekbrug ook enkele dagen afgesloten. Dat is niet twee weken achter elkaar, maar op de volgende data: - Woensdag 22 augustus 22:00 uur tot donderdag 23 augustus 02:00 uur

- Vrijdag 24 augustus 22.:00 uur tot zaterdag 25 augustus 02:00 uur

- Dinsdag 28 augustus 22:00 uur tot woensdag 29 augustus 02:00 uur

- Vrijdag 31 augustus 22:00 uur tot zaterdag 1 september 02:00 uur Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.