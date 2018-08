Deel dit artikel:











Eureka Express: de speciale Eurekaweek-metro voor 4000 studenten De studenten worden verwelkomt door 'Desidirius Erasmus' | Foto: Marion Keete

Er doen meer studenten dan ooit mee aan de Eurekaweek. Om de wachtlijsten van de voorgaande jaren weg te werken wordt de introductieweek voor studenten in Rotterdam dit jaar voor het eerst gehouden in Ahoy in plaats van in De Doelen. Daarvoor rijdt er ook een speciale metro richting Zuid.

De speciale metro rijdt omdat er bij Rijnhaven werkzaamheden zijn. Het zou veel uitzoekwerk betekenen voor de 4000 studenten die naar Rotterdam-Zuid moeten gaan. "De reguliere pendelbussen die nu rijden zouden niet al die studenten kunnen vervoeren", zegt Rolf Harbers van de RET. "Daarom hebben we een speciale lijn in het leven geroepen die om 07:40 uur vertrekt en daarna nog drie keer ieder halfuur, dat is naar de openingsceremonie en op de terugweg rijdt hij ook vier keer. Vanaf 12:15 uur en daarna elke tien minuten." De metro rijdt vanaf station Blaak met een omweg richting Tussenwater bij Hoogvliet en gaat daar vervolgens van de C-lijn over in de D-lijn richting Zuidplein en Ahoy. De studenten krijgen onderweg dus een groot deel van de regio te zien. Reach for the Skyline Het thema dit jaar is ‘Reach for the skyline’: dat heeft te maken met de herkenbare skyline van Rotterdam en het bereiken van je doelen en grenzeloze motivatie. Het thema dit jaar is ‘Reach for the skyline’: dat heeft te maken met de herkenbare skyline van Rotterdam en het bereiken van je doelen en grenzeloze motivatie. De openingsceremonie begint om 09:45 uur. De Eurekaweek duurt tot en met donderdag en zit vol activiteiten, zoals een Citytour om de stad te ontdekken, de informatiemarkt, een sportdag en de beroemde en beruchte Biercantus.