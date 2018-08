Regiogenoten naar Friesland om zwemmer Van der Weijden aan te moedigen: 'Dit is heroïsch'

Oud-Dordtenaar Maarten van der Weijden is maandagochtend onderweg naar Dokkum tijdens zijn Elfstedenzwemtocht. Om hem aan te moedigen zijn regiogenoten naar het noorden gereisd.

Ariane en haar dochter Sanne uit Rhoon zijn afgelopen nacht om 02:45 uur vertrokken om de voormalig Olympisch kampioen te steunen. "Dit is heroïsch", zegt Ariane.

"Ik ben twee keer naar de Olympische Spelen geweest; naar Barcelona en naar Atlanta, maar dit gaat alles te buiten. Dit is in één woord heroïsch. Er is niets zoals dit. Wij zijn echt sportfan, maar dit kun je niet beschrijven; hier moet je bij zijn. Je moet hem helpen."

Ze hoorde op de radio en tv dat dit deel van de zwemtocht het moeilijkst is, dus vertrok ze om kwart voor drie en kwam om 05:00 uur aan in Finkum. "Gelukkig stonden hier twee mensen, waardoor ik zeker wist dat ik op de goede brug stond."

'Heel zwaar'

Eigenlijk zou een groep met hem mee zwemmen, maar omdat de diarree veroorzakende E.coli-bacterie in het water werd gevonden, werd mensen afgeraden om te zwemmen.

Van der Weijden besloot door te zetten om zo geld op te halen voor kankeronderzoek. Maar de zwemmer heeft het zwaar: op zondag nam hij langer de tijd om te rusten en in de middag werd er pizza bezorgd omdat hij enorme honger had.

"Hij heeft het zwaar", zegt ook Ariane. "Het gaat allemaal heel langzaam, maar oh, wat hebben we geroepen. We hopen dat hij het haalt. We hopen dat hij het volhoudt, want dit is niet menselijk meer."

Moeder en dochter gaan niet gelijk naar huis, maar proberen nog op een paar andere plekken te gaan staan om de zwemmer aan te moedigen. "Vanavond gaan we naar Leeuwarden, maar we moeten nog een slaapplek vinden." Direct daarna biedt iemand vlakbij haar een slaapplek aan, waarop Ariane zegt: "Kijk, dit is Friesland. Fantastisch."

Dokkum

Volgens het schema zou Van der Weijden maandagochtend rond 09:00 uur in Dokkum moeten zijn aangekomen, waarna hij omkeert en richting de finish in Leeuwarden zwemt.

Door de vertraging is de verwachting dat hij pas rond middernacht in Leeuwarden aankomt.

Het stuk waar Van der Weijden nu zwemt, wordt 'De hel van het Noorden' genoemd. Het 47 kilometer lange stuk tussen Franeker en Dokkum is onder meer zwaar omdat hier geen steden en geen lichten zijn. Boeren roepen elkaar daarom op om 's nachts hun tractorlichten te schijnen op de zwemroute, waar veel collega's gehoor aan geven.

Het is niet de eerste keer dat Van der Weijden in actie komt voor de strijd tegen kanker. Vorig jaar zwom hij onder meer van Amsterdam naar Rotterdam voor de Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis. Ook voor de Week van Zorg en Welzijn was hij vorig jaar in Rotterdam om zijn zwemactie af te trappen.

Doneren kan via de website 11stedenzwemtocht.nl. Van der Weijden wilde zo'n 11 duizend euro ophalen met de actie, maar inmiddels staat de teller op ruim 800 duizend euro. De verwachting is dat het bedrag alleen maar hoger wordt, omdat zijn actie landelijk veel aandacht krijgt.