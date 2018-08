Stichting Gouden Eeuw Gorinchem haalt meesterwerken terug naar huis

Gorinchem was in de Gouden Eeuw een bekend handelsknooppunt. Schilders als Abraham Bloemaert, Aert van der Neer en Cornelis Saftleven zijn geboren en getogen in de plaats. Hun werk hangt in musea over de hele wereld, maar opvallend genoeg was er tot voor kort geen werk van hen in Gorinchem zelf te vinden.

Om daar verandering in te brengen, is zo'n tien jaar geleden de stichting Gouden Eeuw Gorinchem opgericht. Het doel is om kunstwerken van zo'n vijftien plaatselijke kunstenaars op te sporen en ze door middel van financiers naar Gorinchem te krijgen, legt initiatiefnemer Bert Biemans uit.

Gorcums Museum

Die werken worden vervolgens tentoongesteld in het Gorcums Museum. Financiers kunnen de kunst langdurig in bruikleen geven aan het museum. "Dat is voor hen ook voordeliger, want het wordt hier verzekerd, het wordt bewaakt en het hangt in een goed klimaat", zegt Biemans.

"Het leuke is dat het nu niet alleen in Washington, New York of Londen hangt, maar ook hier. Daar zijn wij trots op, maar ook de burgers van Gorinchem zijn daar trots op."

Volgens Biemans is het het vakmanschap wat de werken uit de Gouden Eeuw zo bijzonder maakt. "Het duurde drie tot vijf jaar én heel wat schilderijen voor je meester was. Alle schilderijen die in het Gorcums Museum hangen, zijn door vakmensen gemaakt. In detail, in kleurgebruik, in compositie: het is gewoon geweldig."

Wens

Biemans heeft nog verschillende schilderijen op zijn wensenlijstje staan om naar Gorinchem te halen. Eén werk staat bovenaan: een winterlandschap, geschilderd door Aert van der Neer.

Het schilderij heeft een prijskaartje van één tot vier miljoen euro. "Het is een grote wens om daar een financier voor te vinden die ons dat werk kan schenken."