Brand op dak van pand in Rotterdam-Blijdorp

Op een dak van een pand in Rotterdam-Blijdorp woedde maandagmiddag brand. Het gaat om een voormalig bankgebouw aan de Baljuwstraat. Rond 13:30 kwam het sein brand meester.

Er waren geen gewonden. Er was wel een traumahelikopter naar de Baljuwstraat gestuurd om eventueel eerste hulp te verlenen.

In het pand zitten meerdere appartementen. Drie verdiepingen werden in verband met de rookontwikkeling ontruimd. De 19 bewoners werden opgevangen in het nabijgelegen Albeda College. Omdat er mogelijk asbest in het pand zit, is onduidelijk wanneer zij weer naar huis kunnen.