Cezanne danst op podium met Pharrell Williams: 'Gekkenhuis!'

Voor Cezanne Brammerloo (28) kwam afgelopen weekend op Lowlands een droom uit. De Rotterdamse mocht tijdens de act van Pharrell Williams dansen met de Amerikaanse superster. Dat deed zij op een van zijn hits She Wants To Move.

"Ik heb mijn verstand op nul gezet en ben gewoon over het hek geklommen", zegt Cezanne over haar actie. "Wat een gekkenhuis!"

Cezanne zag samen met haar groep een aantal mensen op het podium staan dat niet bij de normale crew hoorde. "We maakten grapjes of we ook het podium op moesten gaan. We daagden elkaar uit." Op het moment dat She Wants To Move opgevoerd zou worden, besloot Cezanne erop te wagen. "We keken elkaar aan en zeiden we dat we ervoor moesten gaan!"

Hoogtepunt

Williams zag vervolgens Cezanne dansen en wenkte haar omhoog het podium op. "Op dat moment hoefden de beveiligers niet meer te reageren. Ik mocht toen doorlopen", vertelt de Rotterdamse. "Heel het optreden ben ik daar blijven staan. Niet normaal!"

Na het optreden maakte Williams een diepe buiging en gaf hij de Rotterdamse complimenten voor haar dansact. Zij heeft aan de Amerikaanse zanger niet haar telefoonnummer gegeven. "Stoppen op je hoogtepunt. Dit is het!", lacht Cezanne.

De reacties na dit optreden konden natuurlijk niet uitblijven voor Cezanne. "Mijn telefoon ontplofte", vertelt ze. "Mijn vriend had hier niets van meegekregen. Hij vroeg meteen wat de verdere planning van die avond was."