Chauffeur ramt opnieuw slagboom Spijkenisserbrug De slagbomen van de Spijkenisserbrug.

Voor de vijfde keer in korte tijd is een automobilist tegen een slagboom van de Spijkenisserbrug gereden. Door de botsing, maandag even na 12:00 uur, kon de brug tot 13:30 uur niet omhoog voor het scheepvaartverkeer.

De aanrijding gebeurde vanaf de zijde Hoogvliet. Vermoedelijk is de automobilist door rood gereden. De bestuurder is doorgereden. Het wegverkeer ondervond geen hinder. Het was de vijfde keer sinds eind juli dat de slagbomen op deze manier zijn vernield.