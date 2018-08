Dordrecht herdenkt lynchen van gebroeders De Witt

In Dordrecht wordt vanavond de politieke moord op de gebroeders Johan en Cornelis de Witt herdacht. Dat gebeurt bij het beeld van de twee broers op de Visbrug. Dat kenmerkende beeld staat er maandag precies 100 jaar.

Maar wat wordt er nu eigenlijk herdacht? Wat is er zó speciaal aan de twee Dordtse broers, dat ze in Den Haag werden gelyncht? En wat is de rol van het Huis van Oranje in deze politieke moord?

Staatsgezinden vs. Orangisten

De gebroeders Johan en Cornelis de Witt waren in de zeventiende eeuw twee belangrijke politici. Johan was zelfs raadspensionaris van Holland, iets dat nu nog het best te vergelijken is met de functie van premier.

De twee behoorden tot de staatsgezinden, die meer macht wilden voor de Staten-Generaal (de huidige Tweede Kamer) en minder macht voor de Stadhouder.

Na de dood van Stadhouder Willem II had Johan de Witt stiekem met de Engelsen afgesproken dat er in Holland nooit meer een Stadhouder het voor het zeggen zou krijgen.

Maar in 1672 breekt de hel los. Het leger, dat in de jaren verwaarloosd was, was geen enkele partij voor Engeland en Frankrijk toen zij de Republiek de oorlog verklaarden. Via het oosten trok een Frans leger ons land binnen.

Toen ook nog een deel van Holland onder water werd gezet als verdedigingslinie ontstond een voedselschaarste. De bange en hongerige bevolking wees vervolgens naar de verantwoordelijke: Johan de Witt.

Hetze

De publieke opinie keert zich steeds meer tegen de gebroeders De Witt. Er verschijnen pamfletten met beschuldigingen aan hun adres. Willem III had zich kunnen uitspreken tegen de inhoud van de pamfletten, maar deed niets.

Op het leven van Johan de Witt werd zelfs een aanslag gepleegd. Maar de ergste beschuldiging kwam van een kapper uit Piershil. Die beweerde dat hij door Cornelis de Witt was benaderd om een aanslag op Willem III te plegen. Die was inmiddels 21 jaar oud en stond te popelen om de macht over te nemen.

Johan de Witt trad daarop terug. Zijn broer werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijs, maar moest wel het land uit. Zo ver kwam het niet. De broers werd in de val gelokt. Door een smoes waren Johan en Cornelis samen in de Gevangenenpoort in Den Haag. De cavalerie, die de gevangenis moest beschermen tegen een boze menigte voor de deur, werd weggelokt met een verhaal over plunderende boeren buiten de stad.

Daarna sloegen de tegenstanders van De Witt toe. De Gevangenenpoort werd bestormd, de broers gedood en daarna op een vreselijke manier verminkt.

Of Willem III nu bij de lynchpartij betrokken is, is nooit duidelijk geworden. Toch zijn er genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat hij in ieder geval op de hoogte was van de plannen. Alle betrokkenen kregen na de lynchpartij een baan aangeboden of promotie. Ook worden de schuldigen van de lynchpartij nooit vervolgd.

Herdenking

Op initiatief van de Dordtse radiomaker Ben Cordino is vorig jaar voor het eerst de dood van de twee Dordtse broers herdacht. Dat gebeurt dit jaar opnieuw.

De herdenking is maandagavond om 19:00 uur bij het beeld van de Gebroeders De Witt op de Visbrug.