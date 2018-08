Crooswijker strijdt tegen sloopplannen Afrikaanderwijk

Hulp uit onverwachte hoek voor de bewoners van de Tweebosbuurt. Menno Janssen uit Rotterdam-Crooswijk helpt tegenstanders van de sloopplannen in de wijk met actievoeren: "Ik kan niet tegen onrecht."

Waarom doe je dit?

"Jaren geleden werden we in Crooswijk ook overvallen door sloopplannen van de gemeente en een woningcorporatie. We moesten plaats maken voor dure nieuwbouw. Dat zie ik nu ook in de Afrikaanderwijk gebeuren. Waar moeten deze mensen dan naartoe? Ik wil met mijn kennis die ik heb opgedaan de mensen helpen."

Wat doe je precies voor de bewoners?

"Twee keer per week verzamelen we handtekeningen tegen de sloopplannen. We zitten dan met een tafeltje in de wijk, zodat bewoners ons makkelijk vragen kunnen stellen en de krabbels kunnen inleveren."

Wat zijn de gelijkenissen tussen Crooswijk en de Afrikaanderwijk?

"Het zijn echte volkswijken. De plannen hebben enorme impact op mensen. Een huisarts in Crooswijk vertelde ooit dat hij veel mensen me hoofdpijn, rugklachten en slapeloosheid tegenkwam in zijn praktijk. Dat zie ik hier nu in de Afrikaanderwijk ook. Er lopen zelfs mensen bij een psycholoog."

Wat verwacht je van het resultaat?

"Ooit in Crooswijk is het ons gelukt om een aantal woonblokken te redden van de sloop. Dat hoop ik nu weer. Sterker nog, als het aan ons ligt gaat er niets tegen de vlakte. Een aantal woningen moet zeker worden gerenoveerd, maar de meeste woningen zijn nog in een goede staat."

Het college van Rotterdam heeft in juli ingestemd met een plan om 599 woningen en bedrijfsruimten in de Afrikaanderwijk te slopen. Er komen 374 nieuwe woningen voor in de plaats, daarvan worden 130 nieuwe sociale huurwoningen. Het plan wordt na het zomerreces behandeld in de gemeenteraad.