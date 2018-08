Een 54-jarige vrouw die twee weken geleden in de Dordtse Lombardstraat werd aangereden, is overleden aan haar verwondingen.

De 23-jarige bestuurder reed in de straat achteruit en zag het slachtoffer over het hoofd. Ze raakte zwaargewond en lag in coma in het ziekenhuis. Daar is ze niet meer uit ontwaakt.

Het politie-onderzoek naar het ongeluk is nog niet afgerond.