Een buis van zeventig ton in Rotterdamse haven

Een bijzondere lossing in de haven van Rotterdam. Maandag werd voor de Wereldhavendagen een buis van zeventig ton in de Waalhaven geleverd. Broekman Logistics vervoerde deze enorm grote buis.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het verladen van bijzondere objecten. "Vooral zware en projectgebonden lading, wat gedefinieerd wordt als breakbulk", legt Pieter van der Schalk van het transportbedrijf uit. "Eigenlijk alles wat niet op een container kan of groot én zwaar is."

Geen volume of gewicht is te gek voor Broekman Logistics, dat wel eens zwaardere objecten heeft vervoerd. "We hebben onlangs nog een stuk van 600 duizend kilo behandeld. Dat was voor ons ook wel wel erg groot", zegt Van der Schalk. "Dat zijn ongeveer vijfhonderd personenauto's of twintig vliegtuigen."

Over drie weken kun je tijdens de Wereldhavendagen een kijkje nemen bij deze buis. De kaartverkoop voor de excursies op dit evenement is al gestart.