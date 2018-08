Nieuwe wijk, nieuw winkelcentrum: 'Dit heeft Gorinchem nodig'

Terwijl in de binnenstad van Gorinchem nog veel winkels leeg staan, krijgen bewoners van de nieuwbouwwijk Hoog Dalem fonkelnieuwe winkels om de hoek. Daar opent woensdag Winkelcentrum Hoog Dalem de deuren.

Er komen twee supermarkten en verschillende speciaalzaken. De nieuwe ondernemers staan te popelen om te beginnen in Gorinchem. "We zijn druk bezig. Nog twee dagen en dan gaat het gebeuren", zegt Eric-Jan Kruis, bedrijfsleider van de slager die in het winkelcentrum komt. "Spannend, maar wel super leuk."

Volgens hem is Gorinchem toe aan een dergelijk winkelcentrum. "Dit heeft veel potentie", zegt hij. "Mede door de grote supermarkten en de speciaalzaken."

Robbert Koster, eigenaar van de lunch- en koffiezaak die in Hoog Dalem komt, bevestigt dat. "Ik denk dat Gorinchem hier al jaren naar uitkijkt. Ik denk dat het andere winkelcentrum, en vooral het parkeerterrein, te klein is voor het verzorgingsgebied."