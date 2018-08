Verdwijnt de laatste Hollandse slagerij in Charlois?

Slagerij Van Ginkel is een begrip in Rotterdam-Charlois. De winkel wordt inmiddels door drie generaties gerund en bestaat al 108 jaar. Maar de toekomst van het familiebedrijf staat op het spel.

Zoon Jaap heeft drie weken proef gedraaid in de slagerij, omdat zijn ouders op vakantie waren. Als deze periode hem bevalt, dan neemt Jaap de zaak van zijn vader en moeder over. Mochten die weken Jaap niet bevallen, dan sluit Slagerij Van Ginkel de deuren. Hij denkt nu na over zijn dilemma.

Het is spijkerhard werken en Jaap vindt die verantwoordelijkheid erg groot. "Hij moet doorgaan", zegt een van de vele vaste klanten. "Hij kan het. Jaap moet niet aan zichzelf twijfelen."