Zwemmer Maarten van der Weijden haalt finish Elfstedentocht niet

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn zwemtocht langs de elf Friese steden voortijdig moeten afbreken. Hij werd ziek.

Na overleg met artsen heeft hij besloten om te stoppen. De zwemmer is op een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis voor medisch onderzoek.

Van der Weijden had een verstoorde zoutbalans in zijn lichaam. Hij was in het water in slaap gevallen. Door misselijkheid kon hij ook geen medicijnen binnen houden.

De Olympisch kampioen, die jaren in Dordrecht heeft gewoond, had 163 kilometer afgelegd, was 55 uur onderweg en naderde Dokkum. Na die plaats moest hij nog 24 kilometer zwemmen.

Met zijn zwemmarathon langs elf Friese steden wilde Van der Weijden geld ophalen voor kankeronderzoek. Dat is sowieso gelukt. De teller staat al bijna op een miljoen euro.

Maandagavond is er in Leeuwarden toch een groot eindfeest, dat live uitgezonden wordt op NPO1.