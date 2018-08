Ze zijn verantwoordelijk voor de bouw van de London Eye, waren betrokken bij de spoedreparatie van de Merwedebrug en bouwden diverse olieplatforms. Heel wat grote staalconstructies komen uit handen van Mercon Steel Structures in Gorinchem. 'Hoe groter en moeilijker, des te leuker' is het motto.

Al sinds de negentiende eeuw zijn staal en Gorinchem onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 1881 vestigde het eerste staalbedrijf zich in de plaats. Na een dip in de jaren '70 was Mercon Steel Structures een van de staalbedrijven die uit de as herrees.

Sindsdien is Mercon betrokken bij verschillende renovaties en bouwprojecten in binnen- en buitenland. Ze volgen dan ook met veel interesse de situatie rondom de brug in het Italiaanse Genua, die vorige week instortte.

"Zowel uit technisch oogpunt als beheer en onderhoud", vertelt hoofd engineering Michel Lammens. "Hoe gaan we er in Nederland mee om, bijvoorbeeld."

Wat er precies is misgegaan bij de brug in Genua, is volgens hem lastig te zeggen. "Onderhoud is een vraagteken. En het was beton, terwijl staal wat vergeeflijker is."



Een nieuwe brug verzorgen in Genua zien ze in Gorinchem wel zitten. Maar nog liever bouwen ze een brug dichter bij huis: De Nieuwe Merwedebrug.

"Het zou mooi zijn als Rijkswaterstaat besluit deze uit te voeren in staal", zegt operations Manager Peter van Leeuwen. "Maar de definitieve plannen zijn nog niet bekend. We zouden graag willen participeren in onze eigen achtertuin."