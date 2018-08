Deel dit artikel:











Jong Feyenoord in slotfase onderuit bij Jong ADO Jong ADO Den Haag - Jong Feyenoord

Jong Feyenoord is bij Jong ADO Den Haag in de slotfase tegen een nederlaag aangelopen. De ploeg van trainer Peter van den Berg kwam nog wel op voorsprong via Orkun Kokcü, maar uiteindelijk kreeg het eerst de 1-1 en in de voorlaatste minuut de 2-1 te verwerken.

Bij Jong Feyenoord speelden bekende namen als Luis Sinisterra, Dylan Vente, Mo El Hankouri, Wouter Burger, Orkun Kokcü en Lutsharel Geertruida mee tegen Jong ADO.