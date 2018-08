Deel dit artikel:











Zwemmen bij Hoek van Holland mag weer Archieffoto

Het negatieve zwemadvies voor de zee bij Hoek van Holland is ingetrokken. Dat heeft de gemeente Rotterdam laten weten. Uit testen is gebleken dat de kwaliteit van het water weer goed is.

Afgelopen vrijdag werd het zwemwater afgekeurd vanwege de zogeheten 'poepbacterie' en moest de blauwe vlag tijdelijk naar beneden. Te water gaan zou grote kans op maag- en darmklachten geven. Van het zeewater zijn afgelopen weekend op nieuw monsters genomen. Tests geven aan dat het water nu weer schoon genoeg is om de waarschuwing op te heffen. Het strand van Hoek van Holland is 250 meter breed en 3,5 kilometer lang.