Verdachte in moordzaak Caroline van Toledo komt voorlopig vrij De uitgebrande auto van Caroline van Toledo

Leon van M., die verdacht wordt van de moord op Caroline van Toledo in Oostvoorne, komt voorlopig vrij. Hij krijgt een enkelband en gaat voorlopig bij zijn ex-vriendin in Brielle wonen.Caroline van Toledo werd in 2005 dood aangetroffen in de kofferbak van haar uitgebrande auto. Leon van M. heeft altijd ontkend iets met het misdrijf te maken te hebben.

In 2008 zat hij al vast voor de moord op de apothekersassistente, maar werd hij weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Vorig jaar werd Van M. opnieuw gearresteerd. Dankzij nieuwe technieken was zijn dna gevonden op materiaal waarmee Van Toledo was vastgebonden. Twee getuigen hebben ook verklaard dat de verdachte de moord tegenover hen heeft opgebiecht. Het moordonderzoek is echter nog lang niet klaar en de inhoudelijke behandeling van de zaak laat daarom ook op zich wachten. Een dna-specialist, die door de advocaat van Van M. is ingehuurd, wil nog nader onderzoek naar de sporen doen. De rechter liet drie maanden geleden al doorschemeren dat M. in augustus wellicht onder voorwaarden op vrije voeten zou kunnen komen.