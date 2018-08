Heerenveen - Feyenoord mogelijk in gevaar door boycot stewards

De stewards van SC Heerenveen zijn woedend en dreigen met een boycot tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord, zo meldt de Leeuwarder Courant. Hierdoor komt het doorgaan van de wedstrijd mogelijk in gevaar.

De commotie begon afgelopen zondag bij de competitiewedstrijd tegen Vitesse, toen supporters een spandoek voor hun overleden opa het stadion mee in wilde nemen. Dit spandoek werd verwijderd, volgens een statement van SC Heerenveen door een actie van een individuele steward.

Hier zijn de stewards boos over, omdat zij melden dat ze het doek in opdracht van de commandoruimte moesten verwijderen. SC Heerenveen - Feyenoord komt bij een boycot van de stewards in gevaar, de wedstrijd staat gepland om 14.30 aankomende zondag.