Deel dit artikel:











Politie door het stof na 'foute reactie' op Nouri-steunbetuiging Feyenoordshirt met Nouri 34 Een deel van de reacties op Twitter De eerste tweet van de webcaremedewerker van de politie Eenheid Rotterdam Het antwoord na de kritiek op de eerste tweet

Een medewerker van de politie Eenheid Rotterdam gaat maandag diep door het stof nadat hij via Twitter een lading kritiek over zich heen had gekregen. De medewerker had met een grap gereageerd op een Rotterdamse steunbetuiging aan Ajacied Abdelhak Nouri. De humor is verkeerd gevallen.

Zondagavond plaatste Feyenoordsupporter illiass.cc een foto van - vermoedelijk - zichzelf gekleed in een Feyenoordshirt. Op het shirt stonden naam en rugnummer (34) van Abdelhak Nouri. Op de achtergrond is de Erasmusbrug in Rotterdam te zien. Iliass.cc reageert met zijn foto op de Feyenoordsupporters die begin juli een omstreden spandoek ophingen met daarop de tekst 'Nouri worden'. De talentvolle speler van Ajax kreeg in juli vorig jaar in Oostenrijk tijdens een oefenwedstrijd een hartstilstand, verloor het bewustzijn en bleek ernstige en blijvende hersenschade te hebben. Iliass.cc schrijft bij zijn foto onder meer "De rivaliteit moeten we niet boven ons zelfrespect zetten, we zijn tenslotte allemaal mensen." Het beeld en de tekst van de supporter werden op Twitter geprezen, onder meer door @AjaxFancare. Gebruiker @EvenHeelSnel schreef: "deze foto is GOUD waard. Jullie mogen trots zijn op deze Rotterdammer !" Een medewerker van het webcareteam van de politie Eenheid Rotterdam reageerde ook. En wel met de tekst 'Voor een live chat met Ajax dient u een chatverzoek in te dienen o.v.v. code: 2015-2-18GEEN PRIJS." Dat komt de medewerker zondag en maandag op een lading kritiek te staan. Twitteraars adviseerden de webcaremedewerker zich te gaan schamen of liever boeven te gaan pakken 'ipv domme grappen te maken hier'. Maandag probeert de medewerker de schade te beperken met de opmerking dat hij het bericht van de Feyenoordsupporter niet had gezien. Hij of zij biedt excuses aan en zegt te begrijpen dat het ongepast kan overkomen. Hij voegt de hashtag #dag1opdewebcare toe. Of de politiemedewerker er daarmee in slaagt de schade te beperken, is de vraag. De negatieve reacties blijven aan het einde van maandagmiddag binnenlopen. https://twitter.com/Politie_Rdam/status/1031544531756503040

https://twitter.com/DuBlanqeBogarde/status/1031546812065349634

https://twitter.com/mholkers/status/1031550731298504706

https://twitter.com/O97017829/status/1031548108906405889

https://twitter.com/Shareena1983/status/1031547848997969920