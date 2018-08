'Carrièreswitch' Van Moorsel: van de fiets naar het podium

Leontien van Moorsel gaat het theater in. De voormalig wielrenster doet mee in de musical Soof. Ze krijgt naar eigen zeggen een kleine rol.

Van Moorsel speelt de minnares van de ex van Soof. Ze werd benaderd door theatermakers. Na een auditie kreeg de olympisch kampioene van 2000 en 2004 de rol. "Het is heel erg spannend, maar ik mag wel mezelf spelen. Ik ben gewoon Leontien."

Ze heeft gezegd dat ze van alles wil doen, maar niet wil dansen en zingen. "Ik wil op dat podium lekker lullen en mezelf zijn. Heb je me wel eens het Wilhelmus horen zingen? Mijn vent (Michael Zijlaard, red.) heeft gezegd dat hij de echtscheiding gaat aanvragen als ik nog eens ga zingen."

Donderdag 18 oktober gaat Soof in première in het Bredase Chassé Theater. Van Moorsel doet niet elke voorstelling mee, maar ze is wel in Rotterdam te zien. "Ik ga aan een stuk een veertig voorstellingen meedoen. Ga er maar aan staan!"

