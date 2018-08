Hond valt vrouw (68) aan en sterft daarna zelf

Deel dit artikel:











In de Kouterstraat in Rotterdam-Zuid heeft een pitbull-achtige hond vanmiddag een 68-jarige vrouw aangevallen. Ze werd in haar buik en arm gebeten. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een buurtbewoner bracht het slachtoffer drie kinderen terug naar hun huis. Toen de deur daar open ging, rende de zwart-witte reu naar buiten en greep hij de vrouw. De buurtbewoner hoorde het slachtoffer gillen. Hij had toevallig een losse trapleuning in huis, zegt hij. Die nam hij mee om de hond zover te krijgen dat hij de vrouw losliet. De leuning werd in de bek van de hond gestoken. Mannen uit de straat hielden het dier vervolgens in bedwang door hem tegen de grond te drukken. Medewerkers van de politie hebben het dier daarna gemuilkorfd en verdoofd. Volgens een politiewoordvoerder worden agressieve honden normaal gesproken in beslag genomen. Maar dat was in dit geval niet nodig. Het dier stierf op straat. Om de oorzaak van zijn overlijden te achterhalen wordt er sectie op de reu verricht. Volgens de buurtbewoner logeerde de hond op het adres van waaruit hij aanviel. In de woning zouden zich nog een teef en een nest met puppies bevinden. De overleden reu was de vader van de jonge hondjes. Buurtbewoners zeggen dat de honden op het adres wel vaker voor overlast zorgen. Waarschuwing: de tweede foto kan als schokkend worden ervaren.