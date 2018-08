Deel dit artikel:











Schip en hond in hoge nood op Nieuwe Waterweg Het hondje wordt uitgelaten door het KNRM (Bron: MediaTV - Joey Bremer) De vastgelopen plezierjacht (Bron: MediaTV - Joey Bremer)

Een opvallend tafereel op de Nieuwe Waterweg in Vlaardingen. Daar is maandagavond een plezierjacht vastgevaren op een 'krib'. Door het noodgeval kwam ook een opvarende met hoge nood in de problemen.

Een hondje dat op het schip was moest heel nodig zijn behoefte doen. Maar de boot zit voorlopig vast, omdat er gewacht moet worden op hoog water. De hond kon niet zomaar van het plezierjacht af. De KNRM heeft de hond daarom een reddingsvest omgedaan en met een rubber boot naar het strand gebracht. Daar werd het beestje uitgelaten.