Jacobs in FC Rijnmond: 'Feyenoord is geen team'

Rob Jacobs in FC Rijnmond

Ondanks de 3-0 overwinning op Excelsior afgelopen weekend, zijn er volgens Rob Jacobs geen tekenen van herstel bij Feyenoord. "Ik vond Feyenoord heel mat spelen, met veel balverlies. Ze winnen alleen maar omdat Excelsior dat niet kan afstraffen", aldus Jacobs.

"Feyenoord is geen team'', gaat Jacobs verder. "Het is verschrikkelijk hoe die Berghuis rondloopt, daar zit totaal geen progressie in. Van Bronckhorst zou hem er eens af moeten halen om een jonge speler de kans te geven."

"Hoe Toornstra erbij liep kon ook echt niet. Het was net alsof hij op een begrafenis rondliep", besluit een kritische Jacobs.

