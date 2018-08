Softbalsters Euro Stars debuteren op Europees podium

De softbalsters van Euro Stars debuteren de komende week in Europees verband. Op het eigen sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel organiseren zij de European Cup Winners Cup. Twaalf teams uit onder andere Nederland, België, Italië, Tjechië en Spanje doen van 20 tot en met 25 augustus mee.

Het is een unieke ervaring voor de softbalsters die uitkomen op het tweede niveau van Nederland. "We hebben allemaal nog nooit zo'n toernooi gespeeld. Normaal zouden we ook niet mee mogen doen aan het toernooi, maar omdat we het organiseren mogen we dat nu wel. We zijn er blij mee en hebben er zin in", zegt speelster Anna Prins.