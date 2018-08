Deel dit artikel:











Feyenoord: resultaatvoetbal of supporters vermaken? De selectie van Feyenoord tijdens de huldiging van de bekerwinst in De Kuip. Foto: ANP

Feyenoord pakte vijf prijzen in de afgelopen drie jaar, maar toch is niet iedereen tevreden in Rotterdam-Zuid. Vorig seizoen werd weliswaar de beker gewonnen, maar waren in de competitie én de Champions League de resultaten niet goed.

Daarom werd zondag tijdens de wedstrijd Feyenoord-Excelsior (3-0) de vraag aan supporters en journalisten gesteld of Feyenoord zich moet blijven focussen op enkel het resultaat, of dat de supporters meer vermaakt moeten worden. Onder andere VI-journalist Martijn Krabbendam, NOS-commentator Arman Avsaroglu en enkele komen aan het woord. Bekijk hierboven heel het item.