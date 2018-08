Van der Weijden zwemt 2,5 miljoen euro bij elkaar voor kankeronderzoek

Hij moest voortijdig afhaken, maar het resultaat is er niet minder om. Maarten van der Weijden heeft met zijn Elfstedenzwemtocht tot nu toe ruim 2,5 miljoen euro opgehaald. En dat bedrag kan de komende dagen nog oplopen. Het geld gaat naar kankeronderzoek.

Van der Weijden, die zelf ooit leukemie had, is maandagavond gehuldigd in de Friese hoofdstad. "Ik ben heel blij in Leeuwarden te zijn. Het was een heel bijzondere tocht'', zei de Olympisch zwemkampioen, terwijl hij op een brancard naar het podium werd gereden.

De voormalig Dordtenaar moest voortijdig stoppen met zijn tocht. Even voorbij het Friese Burdaard vond zijn begeleidend arts het niet langer verantwoord om door te gaan.

Van der Weijden had last van een verstoorde zoutbalans, was in het water in slaap gevallen en kon geen medicijnen meer binnen houden.