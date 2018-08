Deel dit artikel:











Schietpartij in Rotterdam-Noord Foto: MediaTV (Joey Bremer)

In de Burgemeester Roosstraat in Rotterdam is maandagavond rond 21:30 uur geschoten. Buurtbewoners zeggen dat ze drie knallen hebben gehoord. Niemand raakte gewond.

Op straat heeft een getuige twee hulzen gevonden en aan de politie overhandigd. Bij de schietpartij waren volgens omwonenden een auto en een scooter betrokken. De politie zou iemand hebben aangehouden. Of deze persoon nog steeds vast zit, is onbekend. Agenten hebben de auto aan de kant gezet met de benaderingstechniek voor gevaarlijke personen. Daarbij wordt de verdachte met een getrokken vuurwapen onder schot gehouden totdat hij zich overgeeft. De politie meldde in eerste instanatie op Twitter dat de schietpartij in de Zwart Janstraat was. Maar dit bleek dus in de Burgemeester Roosstraat, een zijstraat van de Zwart Janstraat, te zijn.