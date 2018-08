Rotterdamse strategokoning zint weer op wereldtitel

Deel dit artikel:











De Rotterdammer Pim Niemeijer kanshebber voor Wereldkampioenschap Stratego

De Rotterdammer Pim Niemeijer is al jaren een topspeler in de wereld van het bordspel Stratego. Vorig jaar won hij voor de tiende keer Nederlands Kampioen Stratego. Donderdag doet hij mee aan het eenentwintigste Wereldkampioenschap in het historische Het Arsenaal in Naarden.

Pim was eerder wereldkampioen in 2008, 2010, 2012 en 2015. Hij wordt gevreesd om zijn blufvermogen " Ja dat is een van mijn geheimen. Maar het is een combinatie. Je moet ook met een goed geheugen de stukken kunnen onthouden. " Om in te kunnen schatten wat de tegenstander denkt komt Pims ervaring goed van pas. "Je moet je tegenstander ook kennen, zijn spel lezen. Tegenstanders bewegen een stuk in een bepaalde richting om een bepaalde reden . Bijvoorbeeld rond de vlag " Zenuwachtiug is de regerend Nederlands Kampioen pas op de dag dat hij zijn eerste stukken moet zetten "Ik zie het als tien finales die ik moet spelen. Het kan alle kanten op. Veel spelers maken een goede kans en ik ben daar één van."