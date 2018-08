Vestingdagendrukte Hellevoet doet wallen uit voegen barsten

Duurzame fijnstof en milieuzone-discussies wilden en willen de stoom en kolengestookte walsengekke Hellevoeters vooralsnog niets van weten.

De walmen van de tientallen grote en kleine luidruchtige stoomvoer- en vaartuigen kleurde de hemel en horizoncontouren regelmatig rookwit en roetzwart.

Hoedanook was het een olijk vrolijk gestoomafblaas, gesis en gefluit dat de massale publieksopkomst allesbehalve deerde.

Met zo'n 130.000 bezoekers, tienduizend meer dan vorig jaar, overtrof de Zuid-Hollandse eilandgemeente Hellevoetsluis dese veerstigste editie in successie dan ook weer alle verwachtingen.

Er moesten zelfs extra pendelbussen ingezet en verkeersregelaars opgeroepen om de drukte te reguleren naar en binnen de veste te reguleren

Bij 140.000 bezoekers ligt het kritieke punt, want dan ontstaan er precaire veiligheidssituaties voor de hulpdiensten op en rond de wallen.

Dat is pas zorg voor volgend jaar en de jaren erna zeg maar, dus zagen zowel de tevreden burgemeester Milène Junius en de Hellevoetse Vestingdagenstichtingvoorzitter Willian de Koster dat het in de afgelopen drie dagen weer helegaar goed kwam en was