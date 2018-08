Twee steekpartijen in Rotterdam-Zuid

In Rotterdam-Zuid zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee steekpartijen geweest. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De politie heeft een vrouw en een man aangehouden.

In de Janne Bouwensstraat in Bloemhof stak een jonge vrouw bij een familieruzie een man in zijn hand. Die raakte daarbij lichtgewond.

Een uur later was het raak in de Krabbendijkestraat. Daar raakte een man gewond bij een ruzie met een 37-jarige Rotterdammer. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld.

De voorvallen staan los van elkaar.