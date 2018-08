Reizigers veerpont Rozenburg-Maassluis boos: 'Je moet je schamen'

"Wat een aanfluiting dit, meneer Ottevanger." Vaste gebruikers van de veerdienst Maassluis - Rozenburg balen. De komende drie dagen moeten auto's, scooters en motoren omrijden omdat de gebruikelijke boot 'Staeldiep' uit de vaart genomen is voor reparatie. "Je moet je gewoon kapot schamen", zegt de fietser nog in het voorbijgaan.

Een andere fietser is het met hem eens: "De hele zomer vaart er maar één veer, en dan ook nog te weinig." Fietsers en voetgangers worden wel overgevaren met een vervangend veer .

Directeur Boy Ottevanger betreurt de situatie, maar zegt niet anders te kunnen. "Reparatie was nodig. De andere pont, Blankenburg, wordt ook gerepareerd. Een vervangbare boot is niet te huur in Europa. Vrijdag varen we weer."

Gelekte olie

De gebruikelijke boot 'Staeldiep' is uit de vaart genomen voor reparatie. Het schip verliest dagelijks negentig liter olie, vertelt Ottevanger. Maar de olie komt niet in het rivierwater terecht, zou de Havendienst hebben geconstateerd. Waar de vloeistof dan wel gebleven is, is niet duidelijk.

Het is niet voor het eerst dat de veerponten kuren vertonen. Ook in de laatste jaren van de vorige exploitant, Connexxion, moesten beide uit de vaart voor reparatie. De ponten zijn eigendom van de provincie Zuid-Holland.

Automobilisten moeten van dinsdag tot en met donderdag een flink stuk omrijden: via de A15, de Beneluxtunnel en de A20.