'Dikke voldoende' voor dijken in de Hollandse delta

Wie achter een dijk woont in de regio Rijnmond kan opgelucht adem halen. Bijna alle driehonderd kilometers krijgen een 'dikke voldoende', zegt Jan-Kees Bossenbroek, dijkexpert van het waterschap Hollandse Delta. Er waren grote zorgen na de aanhoudende droogte.

Elf plekken moeten opnieuw onderzocht worden. Dat wordt gedaan door een expert. Nu is het grootste deel van de controle gedaan door kantoorpersoneel.

"We hebben een hele club mensen van kantoor geplukt, 24 in totaal. Zij zijn in duo's over de dijken gelopen.'' Er werd vooral gelet op dor gras en op de lengte van het gras.

"De grasmat moet bestemd zijn tegen mogelijke stormen. Anders schuift het weg en dat vergroot de kans op overstromingen. Gelukkig is het gras overal sterk genoeg om goed te functioneren."

