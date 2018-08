Deel dit artikel:











Stof van Shell Pernis dwarrelt neer in omgeving De fabriek van Shell ligt achter de beide tanks. Zie ook de fakkel. Foto MediaTV

Een fabriek van Shell Pernis is maandag rond 17:00 uur in storing geraakt door problemen met de toevoer van een grondstof. Door de problemen viel de fabriek stil en is er wit stof vrijgekomen, dat onder meer is neergekomen in Poortugaal en Hoogvliet.

Volgens Shell gaat het om een hoeveelheid catalysator-stof. Het is een metaal, dat bij hoge concentraties gevaarlijk is. In dit geval zou het om een lage concentratie gaan. Shell zegt het incident direct te hebben gemeld bij de Milieudienst Rijnmond. Toen later bleek dat de stof in de omgeving terecht was gekomen - de stof was niet bij Shell op het terrein gekomen - werd rond alsnog 22:30 uur een zogeheten CIN-melding gedaan. Door die grotere milieumelding werd ook de brandweer geïnformeerd. Via Rijnmond Veilig kwam het bericht later op de website . Heeft u iets gemerkt van de witte stof of heeft u foto's, wilt u dan contact opnemen via nieuws@rijnmond of bel 010-7075707 ?