Kamphuis fluit SC Heerenveen-Feyenoord

Jochem Kamphuis fluit komende zondag de uitwedstrijd van Feyenoord bij Heerenveen. Kamphuis floot vorige week nog in de eerste divisie de topper tussen FC Twente en Sparta. Het duel in het Abe Lenstra Stadion begint om 14:30. Allard Lindhout is bij deze wedstrijd de videoref.

NAC-Excelsior staat zaterdagavond onder leiding van arbiter Jeroen Manschot. In Breda wordt er om kwart voor negen afgetrapt. Danny Makkelie zal in Zeist als VAR fungeren. De regioscheidsrechters Cristiaan Bax en Danny Makkelie fluiten dit weekend ook een duel in de Eredivisie. Zwijndrechter Bax fluit De Graafschap-FC Groningen en Dordtenaar Danny Makkelie FC Utrecht-VVV. In de Eerste Divisie fluit scheidsrechter Van der Graaf de wedstrijd tussen Sparta en Volendam en Van Herk Jong Ajax-FC Dordrecht. Beide duels beginnen vrijdag om 20:00 uur. Alle wedstrijden van de regioclubs zijn komend weekend live te volgen via Radio Rijnmond.