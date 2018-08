Zwemmende boswachters halen overkant Haringvliet

Vier zwemmende boswachters van Natuurmonumenten hebben dinsdag de overkant van het Haringvliet gehaald. Even voor 13:30 uur bereikten zij de andere kant van de rivier.

De zwemmers gingen ongeoefend het water in. "Iedereen zwemt weleens op vakantie, maar daar blijft het bij. Het is een beetje ontdekkingstocht voor ons", zegt boswachter Ted Sluijter, vlak voordat hij het water in ging.

"Dat de sluizen open worden gezet is een historisch moment voor de natuur", legt Sluijter uit. Dat vierden de boswachters door drie kilometer de rivier over te zwemmen.

Het 'nieuwe' zoute water zorgt straks voor een rijk overgangsgebied van zout naar zoet. Dat zit vol voedsel voor vissen en vogels. De natuurliefhebbers zijn daarom dolblij met het besluit.

Boswachters Chantal en Angelique voor de zwemtocht



'Echt geweldig'

Sluijter en collega-boswachter Jan de Roon gaven dinsdagochtend vlak voor vertrek aan dat zij het wel spannend vonden. De ploeg doet het in estafettevorm, maar dat komt toch nog neer op achthonderd meter zwemmen per persoon. "De overkant lijkt iets verder dan vooraf gedacht", lachte Jan vlak voor ook hij in het water dook.



De boswachters hebben van de zwemtocht genoten. Ze lagen zelfs voor op schema. "Het is echt geweldig. Prachtige natuur, mooie mensen en collega's om me heen. We doen iets moois voor de natuur. Wat wil je nog meer?", aldus de enthousiaste Sluijter.