Hoe Hugo de Groot uit de kast kwam in Gorinchem

Het is het bekendste verhaal van Gorinchem: de ontsnapping van Hugo de Groot. Bijna vierhonderd jaar geleden wist de beroemde rechtsgeleerde uit Slot Loevestein te ontsnappen in een boekenkist die naar Gorinchem werd gebracht.

De Groot werd in 1619 gevangen genomen en zou zijn verdere leven in Slot Loevestein moeten doorbrengen. Tijdens zijn gevangenschap mocht hij verder studeren.

"De boeken van de universiteit in Leiden kwamen in een boekenkist van Gorinchem naar Slot Loevestein", vertelt stadsgids Dick Bosch. "In 1621 is hij door zijn vrouw in die boekenkist gedaan, in plaats van de boeken. Ze zijn toen overgevaren naar Gorinchem."

Aan de overkant van het water is hij een dag lang in een kast verstopt. "Hij is daarna verkleed als metselaar de deur uitgegaan in Gorinchem, richting de Merwede", vertelt Bosch. "Via Antwerpen is hij naar Parijs gevlucht."

Bijzonderheden

Het verhaal trekt veel toeristen naar Gorinchem, weet Bosch. "Ze kennen vaak twee verhalen uit de stad: het verhaal van Hugo de Groot en het verhaal van een vroegere burgemeester."

Maar volgens Bosch kennen veel mensen de bijzonderheden aan het verhaal van Hugo de Groot niet. Hij zou zich na zijn ontsnapping uit Slot Loevestein nog hebben schuilgehouden in een boekenkast in Gorinchem voor hij op de vlucht sloeg. "Dat die kast nog in het oude weeshuis aan de Molenstraat te vinden is, weten denk ik ook veel Gorinchemmers niet."